Botafogo joga por vaga nas semifinais Único time grande do futebol do Rio que depende das próprias forças para se classificar às semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Botafogo enfrenta nesta quarta-feira o Volta Redonda, às 21h45, no Maracanã. O empate pode até levar o Alvinegro à próxima fase, desde que Friburguense e Vasco, outro jogo da rodada, também empatem. Para o técnico Bonamigo, o Botafogo precisa atuar no ataque os 90 minutos e apresentar um futebol diferente do que pôde ser visto nos 45 minutos finais na partida contra o Friburguense, no sábado de carnaval. Na ocasião, foi disputado o restante do jogo interrompido por causa de um apagão na cidade de Nova Friburgo e o Alvinegro não conseguiu virar o placar. Acabou perdendo por 1 a 0. "Teremos que nos superar em campo. Não podemos perder todas as divididas. A raça será importante neste difícil jogo. Somente com a técnica não vamos alcançar nosso objetivo, que é a classificação", afirmou Bonamigo, que esperava contar com a força máxima no confronto com o Volta Redonda. Mas o zagueiro Emerson e o volante Juca se machucaram e vão desfalcar o Botafogo. "Infelizmente não será desta vez que teremos os 11 titulares em uma partida. Mas tenho certeza de que os jogadores que entrarem vão cumprir seu papel", disse o treinador. Com isso, Rafael Marques fará a dupla de zaga com Scheidt, enquanto o substituto de Juca deve ser Leandro Carvalho. Volta Redonda - O time da Cidade do Aço pode até perder para o Botafogo e mesmo assim conseguir a classificação. Desde que o Friburguense não derrote o Vasco. No jogo desta quarta, a equipe completa 29 anos e quer comemorar a data no Maracanã com a passagem para a próxima fase.