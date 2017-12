Botafogo joga preocupado com cartões Além de vencer o São Caetano, nesta quinta-feira, às 20h30, na Ilha do Governador, o Botafogo quer encerrar a rodada com o mínimo possível de punições da arbitragem a seus atletas. Nada menos que dez jogadores estão com dois cartões amarelos ? sete deles titulares ? e o temor do técnico Celso Roth é que o time tenha de enfrentar o Flamengo, no fim de semana, com vários desfalques. Roth, no entanto, não deu nenhuma ordem para que sua equipe evite as faltas ?de jogo?. Não aceitará reclamações e infrações desnecessárias. ?É preciso ter cuidado para não ser punido por uma bobagem.? O objetivo do Botafogo é conquistar seis pontos nas duas partidas e assim definitivamente ficar fora do risco de rebaixamento. Por outro lado, com esses resultados, o Alvinegro estaria bem mais próximo de garantir vaga à Copa Sul-Americana de 2006. O treinador escalou Bill na lateral-esquerda, no lugar de Rogério Souza. Na zaga, Rafael Marques já se recuperou de picada de um escorpião e vai jogar. Ele foi atacado no pé direito domingo, no vestiário do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, após o confronto com o Brasiliense. No treino da véspera do partida com o São Caetano, Celso Roth explorou as jogadas de linha de fundo. Pediu que os laterais tentassem criar lances pelos lados do campo, a fim de não embolar o time no meio-de-campo.