Botafogo joga projetando 2005 Mais do que um simples jogo, o confronto contra o Corinthians neste domingo é visto como um prenuncio do Botafogo da próxima temporada. Se sair com a vitória em Niterói (RJ), em partida que começa às 16 horas, o clube se verá livre do rebaixamento. Mas, caso ocorra um empate ou uma derrota, a possibilidade de retornar à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro aumentará e a semana será conturbada para enfrentar o Atlético-PR, fora de casa, na última rodada. Ansiedade e tensão são inevitáveis em General Severiano. O confronto ganhou repercussão equivalente à de uma final de Brasileiro e o Estádio Caio Martins vai estar lotado. Ninguém ousa questionar a qualidade técnica do elenco paulista tampouco crê numa eventual ´relaxada´ do Corinthians, fora da luta pelo título e que já conquistou uma vaga à Copa Sul-Americana. Em meio ao clima de decisão, Paulo Bonamigo somente vai divulgar a escalação da equipe momentos antes da partida. A estratégia, segundo ele, serve para confundir o adversário e também para motivar os jogadores alvinegros. O treinador deixou a entender que vai optar por escalar dois atacantes em vez de três. Com isso, Valdo entra no meio-de-campo. Ricardinho fica como opção e o ataque será formado por Schwenck e Alex Alves, dupla de melhor aproveitamento nas finalizações durante os coletivos da semana. O argumento de que o time ficará menos ofensivo foi rebatido por Bonamigo, que quer a definição do jogo antes do fim da primeira etapa. Ele, na verdade, não pretende ver o time repetindo os mesmos erros cometidos no confronto contra o Guarani, em que o Botafogo só melhorou no segundo tempo e passou um verdadeiro sufoco para sair de campo com os três pontos. Por isso, orientou Túlio, Carlos Alberto e Valdo para chutarem a gol e não se limitar à marcação. "É o jogo mais importante do Botafogo no ano de seu centenário. Empenho, força de vontade e determinação não faltarão à equipe. Sinto isso nas conversas com os jogadores", declarou Bonamigo.