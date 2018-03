Botafogo joga sem o ataque titular Sem a dupla de ataque titular, o Botafogo tenta manter a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Sport, às 21h40 deste sábado, na Ilha do Retiro, em Recife. Apesar de atuar fora de casa, o clube carioca não cogita atuar pelo empate, porque poderia perder a liderança da competição. Com as contusões dos atacantes Dill e Edvaldo, o técnico Levir Culpi viajou para Recife sem definir o esquema tático que irá adotar na partida. Ele está em dúvida entre o 4-4-2 e o 4-5-1. A tendência é a de que o treinador opte pelo primeiro, já que foi com esta formação que o Botafogo teve as melhores atuações no Brasileiro. Se atuar no 4-4-2, Fábio e Leandrão formarão a dupla de ataque. Caso o 4-5-1 seja o escolhido, Fábio dará lugar ao meia Camacho. Mas a principal preocupação de Levir é uma possível euforia com a boa fase do Botafogo. Invicto há três jogos, o treinador já deixou claro que ainda falta muito para o time atingir o padrão que deseja. Segundo ele, o ideal é a equipe se manter entre os oito primeiros colocados e chegar à próxima fase desenvolvendo um futebol de qualidade. Um dos destaques do Botafogo no Brasileiro, o goleiro Max disse que Levir não precisa se preocupar com os jogadores. "Não há um clima de ?já ganhou? no elenco", afirmou o atleta. De acordo com ele, este é o melhor momento em toda a sua carreira. O zagueiro Sandro sentiu dores no pé direito, mas disse que vai enfrentar o Sport mesmo que seja no ?sacrifício?.