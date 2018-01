Botafogo joga sem Váldson e Taílson O zagueiro do Botafogo, Váldson, e o atacante Taílson estão se recuperando de contusão e, amanhã, após realizarem alguns testes, saberão se podem atuar no clássico decisivo contra o Fluminense, pelo returno do Campeonato Carioca. Com uma torção no tornozelo esquerdo, o lateral-direito Fábio Augusto também pode ficar fora. O técnico Dé voltou a cobrar da diretoria alvinegra o pagamento dos salários atrasados aos jogadores. Segundo o treinador, os dirigentes precisam resolver o problema, porque as conseqüências futuras para a equipe podem ser ruins.