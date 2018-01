Botafogo: Jonílson vai de 3.º zagueiro O volante Jonílson fará função de terceiro zagueiro no Botafogo. Foi assim que o técnico Celso Roth armou a equipe para enfrentar neste domingo o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador vai reforçar o sistema defensivo para não dar espaços a Marques e Catanha, atacantes do clube mineiro. ?O Atlético-MG está numa fase de ascensão e, nos últimos jogos, Marques e Catanha fizeram a diferença. Então, todo cuidado é pouco. A marcação tem que ser forte, tanto na defesa quanto no ataque?, explicou Celso Roth, demitido recentemente do Flamengo sob alegação de que era retranqueiro. Com o retorno de Jonílson, que cumpriu suspensão automática na última rodada, Thiago Xavier será relegado ao banco de reservas.