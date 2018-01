Botafogo: Juca já está no Chile O volante Juca, ex-Fluminense, já se apresentou ao Botafogo, em Viña Del Mar, no Chile, onde a equipe realiza a pré-temporada para a disputa do Campeonato Carioca, que começa no final de semana. O novo reforço foi revelado no Internacional, passou pelo Marília e, durante 2004, não se firmou entre os titulares do Tricolor. "O Botafogo é um clube de tradição e o projeto para a conquista de títulos é grandioso", afirmou Juca. "Meu primeiro objetivo é ser campeão e brigar por uma vaga no time. Se serei escalado com primeiro, segundo ou terceiro homem do meio-de-campo é uma decisão que compete ao treinador." A ida de Juca para o Botafogo foi agilizada após a saída de Fernando. O jogador, que foi um dos destaques do Alvinegro em 2004, não renovou seu contrato com o clube para este ano.