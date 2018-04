Botafogo lamenta fim de chances no Campeonato Brasileiro

O empate por 2 a 2 com o São Paulo, domingo, no Morumbi, enterrou definitivamente as chances alvinegras de chegar à Libertadores do ano que vem, mas garantiu o Botafogo na Copa Sul-Americana, que ocupa a nona colocação com 54 pontos. Com isso, a partida contra o Figueirense, domingo, no Engenhão, que encerra a frustrante campanha alvinegra no Campeonato Brasileiro, ganhou ares de amistoso. O técnico Cuca Lamentou o resultado, cedido depois da equipe abrir 2 a 0, fora de casa, contra o campeão brasileiro. "Tivemos a chance de fazer o terceiro gol. A bola foi cruzada da direita de ataque e Reinaldo cabeceou fraco. Tivemos a bola do jogo e não conseguimos matar", comentou o treinador. "Seria o gol da vitória". Para a partida de domingo, um desfalque já é certo. O volante Diguinho recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Sem muitas opções, por conta do elenco já reduzido por dispensas, Cuca deverá optar por improvisar o meia Adriano Felício um pouco mais recuado.