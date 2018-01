Botafogo: Leandro Ávila faz 1º treino O volante Leandro Ávila, recém-contratado, participou nesta quarta-feira de seu primeiro treinamento no Botafogo. O jogador, que já atuou pelo clube e foi campeão brasileiro em 1995, disse que o Alvinegro tem condições de ser novamente campeão. Apesar de ter um time relativamente desconhecido, o jogador acredita que esta equipe pode reeditar a conquista de 95, já que naquele ano a equipe era tão desconhecida quanto o atual time. A diretoria do clube decidiu que os primeiros jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro serão disputados no Maracanã, pois Caio Martins está em obras.