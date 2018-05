Botafogo leva multa de R$ 8 mil por atraso O Botafogo fugiu do rebaixamento ao vencer o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas não escapou da punição por atrasar o início da partida decisiva no Engenhão. Em julgamento realizado nesta terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o clube carioca em R$ 8 mil pelo problema ocorrido no começo do jogo.