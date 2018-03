Botafogo: Levir faz testes no ataque Com a confirmação de que o atacante Leandrão não sofreu uma fratura no tornozelo direito, a disputa por uma vaga no ataque do Botafogo ficou mais acirrada. Nesta terça-feira, o técnico Levir Culpi testou diferentes formações e deve optar por Edvaldo e Dill. A outra boa notícia para o treinador foi a liberação do zagueiro Allan. Ele ficou dois meses com a perna engessada e somente nesta terça voltou a treinar. A tendência é a de que ele só esteja à disposição de Levir dentro de 15 dias.