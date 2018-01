Botafogo: Levir só tem dúvida no ataque O técnico do Botafogo, Levir Culpi, tem apenas uma dúvida para o clássico contra o Palmeiras, sábado, às 21h40, no Caio Martins, na estréia das equipes no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda não definiu quem será o companheiro de ataque de Leandrão. A disputa pela vaga está entre Dill e Almir. Dill leva uma certa vantagem por ser um atacante nato. E parece ter espantado a má fase. Na última rodada da segunda fase, o jogador quebrou um jejum de dois meses sem fazer gols. Além disso, tem demonstrado muita disposição nos treinamentos em Angra dos Reis. Esta motivação, inclusive, vem sensibilizando Levir Culpi. "Quero ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. Sendo titular ou não, quando estiver em campo tenho que colaborar nas vitórias", afirmou Dill. Almir, o outro postulante à vaga de titular, atua no meio-de-campo, mas apresentou ótimo rendimento quando foi improvisado no ataque. Tanto que marcou quatro vezes em dois jogos. "Sei que o Levir confia no meu futebol e sabe que tenho totais condições de ser titular. Vou respeitar a opção dele", disse Almir, evitando criar polêmica. "Neste momento, o que não precisamos é de discussões entre os jogadores porque isso pode atrapalhar nosso desempenho em campo." Almir é o xodó da torcida alvinegra, que sempre grita seu nome nas partidas, independentemente do placar. Levir sabe que se deixar o atleta no banco de reservas e o Botafogo estiver enfrentando dificuldades contra o Palmeiras, vai ouvir o apelo dos torcedores pedindo a entrada do jogador. "Isto é normal. Qual torcida não faz isso?", indagou o treinador. A decisão sobre quem vai ser titular, porém, só será tomada minutos antes do início da partida. "Este suspense é bom para confundir o adversário", prosseguiu.