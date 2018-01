Botafogo libera Galeano e Odvan Os jogadores do Botafogo se reapresentaram hoje e já estão treinando na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Eles entraram em contato, pela primeira vez, com o técnico Levir Culpi, que ainda vai observar o elenco a disposição para pedir a contratação de reforços. O goleiro Carlos Germano alegou problemas particulares e não se apresentou. Ele já conversou com o treinador e teria garantido que vai renovar contrato na próxima semana. O zagueiro Sandro deve aparecer amanhã na granja. Já Odvan e o volante Galeano foram liberados pela comissão técnica.