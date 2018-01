Botafogo luta pela vaga na Série C O Botafogo poderá garantir vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta quarta-feira, com um simples empate diante do Sertãozinho, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 20h30. Os donos da casa, que somam quatro pontos e ocupam a segunda posição do Grupo 23, esperam contar com o apoio maciço de seus torcedores. Na liderança, com seis pontos, o já classificado time de Sertãozinho luta para se manter na ponta e obter vantagens na s demais fases. Em Uberaba, pelo Grupo 17, no Estádio Engenheiro João Guido, o Bragantino (segundo - 3) encara o Uberaba-MG (terceiro - 0). O time de Bragança luta por uma vitória, que o garantirá na próxima fase e eliminará os mineiros. Pelo Grupo 24, o Rio Branco aposta todas as suas fichas contra o Santo André, no Estádio Décio Vitta, em Americana, às 20h30. Com três pontos, ambas equipes lutam diretamente pela vaga. O Santo André está na segunda posição por ter uma vantagem no saldo de gols. Em Limeira, pelo Grupo 25, no Estádio Major José Levy Sobrinho, às 20h30, a Internacional recebe o Ituano. Para os limeirenses, (segundo colocado - 4 pontos) o confronto é encarado de ?vida ou morte", pois se perder estará dará adeus à competição. Os ituanos (terceiro - 3), porém, lutam para sair da última posição e garantir uma vaga. O União Barbarense, pelo Grupo 26, vai até a cidade de Iraty, no Paraná, encarar a equipe do Iraty-PR, no Estádio Coronel Emílio Gomes, às 20h30. Os paulistas (líder - 8) esperam manter a liderança e já garantir a classificação. Os paranaenses (lanterna - 1), entretanto, precisam desesperadamente da vitória para seguir com chances. Doze classificados - Faltando duas rodadas para o término da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, 12 times já garantiram suas vagas na seqüência da competição. Nesta quarta-feira serão disputados 37 jogos e conhecidos mais alguns clubes que permanecerão no sonho de chegar à Série B de 2004. Estão garantidos: Atlético-RR (Grupo 02), Viana-MA (03), Flamengo-PI (05), Campinense-PB (07), Botafogo-PB (09), Cuiabá-MT (13), Tocantinópolis-TO (14), CFZ-DF (15), Ituiutaba-MG (16), Rio Branco-MG (17), Americano-RJ (20) e Sertãozinho (24) jogam suas últimas partidas pensando apenas em ficar com o primeiro lugar de seus grupos. Confira toda a rodada: Grupo 01 20h30 - Nacional-AM x Rio Negro-AM; 20h30 - CFA-RO x Rio Branco-AC; Grupo 02 - 20h30 - Ypiranga-AP x Atlético-RR; Grupo 03 - 20h30 - Viana-MA x Chapadinha-MA; Grupo 04 - 20h30 - Santa Inês-MA x Sampaio Correa-MA; Grupo 05 - 20h30 - Flamengo-PI x Caxiense-MA; Grupo 06 - 15 horas - Ferroviário-CE x Itapipoca-CE; Grupo 07 - 20h30 - ABC-RN x São Gonçalo-RN; Grupo 08 - 20h30 - Central-PE x Treze-PB; Grupo 09 - 20h30 - Souza-PB x Botafogo-PB; Grupo 10 - 20h30 - CSA-AL x Sergipe-SE; Grupo 11 - 20h00 - Confiança-SE x Itabaiana-SE; 20h30 - Lagartense-SE x Juazeiro-BA; Grupo 12 - 15 horas - Operário-MS x Cene-MS e 20 horas - Taveirópolis-MS x Comercial-MS; Grupo 13 - 20h30 - Jaciarense-MT x Cuiabá-MT; Grupo 14 - 20h30 - Palmas-TO x Tocantinópolis-TO; Grupo 15 - 20h30 - Goiatuba-GO x Atlético-GO; Grupo 16 - 20h30 - Uberlândia-MG x Ituiutaba-MG; Grupo 17 - 20h30 - Uberaba-MG x Bragantino-S; Grupo 18 - 20h30 - Ipatinga-MG x Villa Nova-MG; 20h30 - Estrela do Norte-ES x Desportiva-ES; Grupo 19 - 20h30 - Goytacaz-RJ x Tupi-MG e 20h30 - Serra-ES x Rio Branco-ES; Grupo 20 - 15 horas - Rio Branco-RJ x Americano-RJ e 15 horas - Portuguesa-RJ x Macaé-RJ; Grupo 21 - 20h30 - Olaria-RJ x Cabofriense-RJ e 20h30 - Bangu-RJ x América-RJ; Grupo 22 - 16 horas - Friburguense-RJ x Volta Redonda-RJ; Grupo 23 - 20h30 - Botafogo-SP x Sertãozinho-SP; Grupo 24 - 20h30 - Rio Branco-SP x Santo André-SP; Grupo 25 - 20h30 - Inter de Limeira-SP x Ituano-SP; Grupo 26 - 20h30 - Iraty-PR x União Barbarense-SP - 20h30 - União Bandeirante-PR x Maringá-PR; Grupo 27 - 16 horas - Ulbra-RS x Caxias-SC; Grupo 28 - 20h30 - Brasil-RS x Pelotas-RS e 20h30 - São José-RS x RS-RS.