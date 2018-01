Botafogo mantém liderança no Paulista O Botafogo manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-1 ao vencer o União São João de Araras, por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Juventus, que de manhã venceu o União Barbarense, por 4 a 3, é vice-líder com 11 pontos. Completando a rodada neste domingo à tarde, dois empates. Em Mogi Mirim, o Mogi ficou no 1 a 1 com o invicto Ituano, que tem nove pontos. O Mogi só tem dois pontos. Em Santos, a Portuguesa Santista conseguiu somar seu primeiro ponto ao empatar com o Rio Branco, por 1 a 1. O time de Americana tem seis pontos. A rodada foi aberta sábado com a virada do América sobre a Internacional, por 2 a 1. Domingo cedo aconteceram dois jogos: Juventus 4 x 3 União Barbarense e Santo André 2 x 0 Matonense. Botafogo 3 x 2 União São João - O Botafogo teve que correr muito para vencer o União São João, por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com a vitória manteve a liderança isolada do Paulistão, com 13 pontos. O Botafogo saiu na frente com Nei Júnior aos 40 minutos do primeiro tempo, mas o União empatou logo no primeiro minuto da etapa final com Fabinho. O próprio Nei Júnior voltou a marcar aos 33 minutos, mas Mauro empatou aos 37 minutos. O Botafogo foi salvo por César aos 43 minutos. Portuguesa Santista 1 x 1 Rio Branco - Portuguesa Santista somou seu primeiro ponto dentro do Paulistão ao empatar com o Rio Branco, em 1 a 1, no estádio Úlrico Mursa, em Santos, neste domingo à tarde. O resultado foi justo. Mas logo aos quatro minutos, o Rio branco abriu o placar com o atacante Luciano, dando a impressão de que superaria fácil o lanterna. Mas a história não foi bem assim, porque a Briosa mostrou muita garra na estréia do técnico Gilberto Costa. O empate saiu no começo do segundo tempo, aos nove minutos, com Hamilton. Mogi Mirim 1 x 1 Ituano - O empate de 1 a 1 entre Mogi Mirim e Ituano foi o resultado mais justo pelo que os dois times mostraram, neste domingo à tarde, no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi. O time da casa somou seu segundo ponto, enquanto o Ituano manteve sua invencibilidade, com nove pontos. Carioca abriu o placar para o Mogi, aos 28 minutos do primeiro tempo, enquanto o empate do Ituano só saiu aos 24 minutos da etapa final. Classificação - 1) Botafogo 13; 2 )Juventus 11; 3) América e Santo André 10; 5) Ituano 9; 6) União São João e Rio Branco 6; 8) Internacional 5; 9) Matonense 4; 10) União Barbarense 3; 11) Mogi Mirim 2; 12) Portuguesa Santista 1.