Botafogo mantém rotina de testes A rotina de testes e o rodízio de jogadores vão continuar na última partida do Botafogo na primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vai enfrentar o Náutico, no Caio Martins, e o técnico Levir Culpi deve promover a estréia do meia Leandro Carvalho. Tudo porque Túlio, Têti e Camacho vão cumprir suspensão. Mas o treinador vai ter o retorno do zagueiro Gilmar, que será titular por causa da contusão de Sandro, além dos atacantes Dill e Leandrão e do lateral-esquerdo Jorginho Paulista. Daniel, porém, espera continuar na posição. "Pelo menos durante o quadrangular eu espero ser a primeira opção para a lateral", disse.