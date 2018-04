Botafogo marca no fim, bate Paysandu e inicia caminhada rumo à elite com vitória

O único gol do triunfo alvinegro foi marcado por Rodrigo Pimpão, aos 41 minutos do segundo tempo, quando o empate então já parecia certo para as duas equipes em um jogo de raras emoções e disputado com boa presença de público da fanática torcida do clube paraense e também com bom número de botafoguenses nas arquibancadas.

Na primeira etapa, o Botafogo sofreu para criar boas jogadas ofensivas e assustou o adversário pela primeira vez aos 11 minutos em cobrança de falta de Carletto, que o goleiro Emerson defendeu em dois tempos.

Do outro lado, o Paysandu chegou mais próximo do gol do Botafogo em uma primeira melhor oportunidade aos 25 minutos, quando Rogerinho avançou e chutou de longe. A bola desviou e levou perigo ao gol de Jefferson.

Aos 38, o Botafogo voltou a chegar com força ao ataque quando Bill foi lançado e viu a bola bater nas suas costas e sobrar para Pimpão, que chutou em cima do goleiro Emerson. A equipe da casa respondeu pouco depois, aos 43, com Bruno Veiga chutando cruzado e Jefferson realizando importante defesa para evitar a abertura do placar.

No segundo tempo, a qualidade do jogo foi sofrível nos primeiros 20 minutos e o único lance mais agudo de ataque no período ocorreu aos 19, quando Daniel Carvalho, que acabara de entrar no lugar de Diego Jardel, fez belo passe para Pimpão, que cortou para o meio e devolveu de calcanhar para Daniel. O novo reforço alvinegro bateu, mas Emerson espalmou para escanteio.

PAYSANDU É PREJUDICADO - Depois disso, aos 28, o Paysandu chegou até a marcar, mas a auxiliar Fernanda Colombo assinalou impedimento inexistente depois de Carlinhos fazer boa jogada e tocar para Leandro Cearense, em posição legal, finalizar para as redes.

Beneficiado pelo erro, o Botafogo tentou manter a carga ofensiva e teve nova chance de abrir o placar aos 31 minutos. Sassá, que entrara no lugar de Fernandes, chutou cruzado após passe de Daniel Carvalho, mas Emerson salvou, colocando a bola para escanteio.

Mas, de tanto insistir, o Botafogo acabou sendo premiado aos 41 minutos. Carleto recebeu pela esquerda e cruzou de longe. Rodrigo Pimpão, no segundo pau, se antecipou a um defensor na marcação e finalizou no canto direito baixo do goleiro Emerson, que nada podia fazer no lance: 1 a 0.

Após estrear com vitória, o Botafogo voltará a campo pela Série B no próximo dia 16, contra o CRB, às 16h30, no Engenhão, enquanto o Paysandu entrará em campo no mesmo dia e horário para encarar o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 x 1 BOTAFOGO

PAYSANDU - Emerson; Yago Pikachu, Thiago Martins, Gualberto e João Lucas; Augusto Recife, Gilson, Fahel (Ricardo Capanema) e Rogerinho (Carlinhos); Bruno Veiga e Souza (Leandro Cearense). Técnico: Dado Cavalcanti.

BOTAFOGO - Jefferson; Gilberto (Luis Ricardo), Renan Fonseca, Diego Giaretta e Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Fernandes (Sassá) e Diego Jardel (Daniel Carvalho); Rodrigo Pimpão e Bill. Técnico: René Simões.

GOL - Rodrigo Pimpão, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson Luiz Sobral (PE).

CARTÕES AMARELOS - Yago Pikachu e Fahel (Paysandu); Gilberto e Carleto (Botafogo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).