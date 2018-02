Botafogo massacra Friburguense pelo Campeonato Carioca Mesmo sem o artilheiro Dodô, o Botafogo não teve dificuldades para golear o Friburguense, por 7 a 0, neste domingo, no primeiro jogo da abertura da rodada dupla no Maracanã. Em sua estréia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, o time alvinegro teve por destaque o meia Lúcio Flávio, principal articulador das jogadas ofensivas. Desde o primeiro minuto da partida, o Botafogo foi superior ao Friburguense. E o gol do volante Túlio, em um chute de esquerda, surgiu depois de um cruzamento do lateral Joílson, pela direita, logo aos oito minutos da etapa inicial. E foi explorando a lateral direita que o Botafogo chegou ao segundo gol. O meia Zé Roberto cruzou e, de cabeça, Lúcio Flávio marcou. Se não tinham condições de impedir os avanços do time alvinegro, os jogadores da equipe de Friburgo sequer ameaçaram a defesa adversária. Aos 40 minutos, Lúcio Flávio, que recuperou a condição de titular e foi o melhor do confronto, retribuiu o presente de Zé Roberto no segundo gol e cruzou da esquerda para o companheiro ampliar o placar. Empolgados pela exibição, os jogadores do Botafogo seguiram pressionando o Friburguense no segundo tempo e, mesmo em ritmo de treino, fizeram mais quatro gols antes de encerrarem o placar. Aos 10 minutos, André Lima, que atuou no lugar de Dodô, contundido, tocou a bola por cima do goleiro e marcou o quarto. Seis minutos depois, Zé Roberto, em uma bela jogada, foi o autor do quinto. O sexto gol alvinegro foi aos 33 minutos. André Lima voltou a marcar, desta vez de cabeça, após passe de Zé Roberto. Sete minutos depois, Túlio fechou a goleada com um forte chute de esquerda. BOTAFOGO 7 x 0 FRIBURGUENSE Botafogo - Júlio César; Joílson (Flávio), Alex, Juninho e Luciano Almeida; Diguinho, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto (Zé Roberto); Jorge Henrique (Vítor Castro) e André Lima. Técnico:Cuca. Friburguense - Adriano; Sérgio Gomes, Cadão, Ronan e Crispin; Bidu, Cassiano, Gleison e Carlos Alberto (Anderson); Mossoró (Paulo Júnior) e Ziquinha (Ricardinho). Técnico: Cleimar Carvalho. Gols - Túlio, aos 8 minutos, Lúcio Flávio, aos 17 minutos, Zé Roberto, aos 40 minutos do primeiro tempo. André Lima, aos 10 e 33 minutos, e Zé Roberto, aos 16 minutos, e Túlio, aos 40 minutos do segundo tempo. Árbitro - Martha Peçanha Vasconcelos. Cartão amarelo - Alex, Cadão, Bidu e Ronan. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).