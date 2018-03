Botafogo, Mogi Mirim, Oeste e Santo André sobem para a A-1

Santo André e Botafogo confirmaram, neste sábado à noite, o acesso para a elite do Campeonato Paulista, em 2009. Eles se juntaram a Oeste, de Itápolis, e Mogi Mirim, que já tinham se classificado à tarde quando começou a sexta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. O título da temporada será decidido entre Santo André e Oeste, líderes dos Grupos 2 e 3, com o time do ABC jogando por igualdade em pontos e em gols porque tem a melhor campanha. Os novos integrantes do Paulistão vão ocupar as vagas deixadas pelos times rebaixados: Rio Claro, Rio Preto, Sertãozinho e Juventus. O Santo André, que tinha sido rebaixado ano passado, somou 40 pontos na primeira fase, contra 29 do Oeste, e terminou com 10 pontos no Grupo 2 ao empatar, por 1 a 1, com o União São João de Araras, no Estádio Bruno José Daniel. O time visitante ainda brigava por uma vaga, mas precisava vencer e torcer para que o Botafogo perdesse da Ferroviária, em Araraquara. E na Fonte Luminosa, a Ferroviária não perdoou o rival, goleando-o por 4 a 1. Mesmo assim, com nove pontos, em segundo lugar, o time de Ribeirão Preto garantiu o acesso e comemorou sua volta à elite depois de cinco anos na Série A2 – caiu em 2003. O União terminou com sete pontos, em terceiro, seguido pela Ferroviária, com quatro. À tarde, em Sorocaba, o Atlético venceu o São Bento, por 1 a 0, e os dois rivais morreram abraçados, com sete pontos cada,d entro do Grupo 3. Em Mogi Mirim, o time da casa empatou sem gols com o oeste e os dois subiram para o Paulistão. O Oeste terminou com 11 pontos, seguido pelo Mogi, com oito. O Oeste, da cidade de Itápolis, já disputou o Paulistão em 2004, mas acabou rebaixado. Seu time subiu de produção com o técnico Roberto Fonseca. O Mogi Mirim já freqüentou muito anos a elite do Estado, mas tinha caído em 2006 e volta dois anos depois. O Sapão é dirigido pelo novato Argel, ex-zagueiro do Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e Seleção brasileira. Ele, inclusive, já acertou sua saída do clube e deve dirigir um time na Série C do Brasileiro. Os resultados da 6.ª rodada da 2.ª fase foram: Atlético Sorocaba 1 x 0 São Bento Mogi Mirim 0 x Oeste Santo André 1 x 1 União São João Ferroviária 4 x 1 Botafogo Classificação final: Grupo 2 1.º) Santo André, 10 pontos; 2.º) Botafogo, 9; 3.º) União São João, 7; 4.º) Ferroviária, 4. Grupo 3 1.º) Oeste, 11 pontos; 2.º) Mogi Mirim, 8; 3.º) Atlético Sorocaba, 7 (gols pró 6); 4.º) São Bento, 7 (gols pró 4).