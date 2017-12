Botafogo muda a dupla de zaga A goleada por 5 a 2, sofrida para o São Paulo, no domingo, ainda causa reflexos no Botafogo. Hoje, o técnico Paulo Bonamigo optou por treinar o sistema defensivo da equipe. Além dessa decisão, ele vai escalar uma nova dupla de zagueiros para o confronto contra o Coritiba, sábado, no Caio Martins, pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo é o novo titular da zaga alvinegra, no lugar de João Carlos. Já Rafael Marques será o substituto de Scheidt, que cumpre suspensão automática. O lateral-direito Ruy disse acreditar que as mudanças não trarão prejuízos à equipe. "O importante é o jogador entrar e corresponder em campo. Por isso, os 18 jogadores devem estar concentrados, porque podem decidir a partida", destacou Ruy que, em seguida, falou sobre a preocupação de Bonamigo em treinar as jogadas de bola parada. "Nos dias de hoje, com o futebol tão competitivo, a bola parada é fundamental. É o momento onde os jogadores podem refletir um pouco mais sobre o que vão fazer para chegar ao gol."