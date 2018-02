Botafogo muda de técnico outra vez O técnico Varlei de Carvalho foi anunciado nesta quinta-feira como novo treinador do Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista da Série A1. Ele vai substituir Basílio, demitido após a derrota em casa para a Portuguesa de Desportos, por 3 a 2. Varlei se apresentou na tarde desta quinta-feira no estádio Santa Cruz e deve comandar o time na partida de domingo, contra o América, válida pela última rodada do Torneio da Morte do Campeonato Paulista. O time de Ribeirão só tem quatro pontos em cinco jogos e precisa vencer e ainda torcer por tropeços dos adversários para escapar do perigo do rebaixamento. Segundo o regulamento, a Internacional já está rebaixada para a segunda divisão. O time de Limeira está em último lugar, sem nenhum ponto ganho. O penúltimo ainda tem a chance de escapar em uma repescagem contra o vice-campeão da Série A2 do Paulistão. Além do Botafogo, Ituano, Rio Branco, Juventus e Portuguesa ainda lutam para não cair. Basílio foi contratado em fevereiro, depois da demissão de Joãsinho Rosa.