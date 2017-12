Botafogo muda para pegar Paysandu O técnico Luiz Matter, do Botafogo, vai fazer três alterações na equipe que joga domingo, com o Paysandu, no Caio Martins, tentando obter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Ele barrou o lateral-esquerdo Jorginho Paulista para escalar o jovem Daniel. No meio, Camacho entra na vaga de Têti, que não vem tendo boas atuações. E Túlio vai ocupar a posição que pertencia a Carlos Alberto. "Acredito que o time fique mais ágil, com mais mobilidade com essas mudanças", disse Matter. O Botafogo ocupa o 23ª lugar no Brasileiro, com apenas um ponto, a frente somente do Coritiba, que perdeu seis pontos em punição aplicada pela justiça esportiva e ficou com zero ponto.