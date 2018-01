Botafogo na expectativa por Nilmar A semana será decisiva para os torcedores do Botafogo, já que o presidente do clube Bebeto de Freitas saberá se o atacante Nilmar, do Lyon, reforçará a equipe até o final do Campeonato Brasileiro. O dirigente acertou com o atleta os salários que receberá se vier para o Alvinegro e, agora, aguarda a liberação da equipe francesa. Nilmar, de 22 anos, se destacou no Internacional, mas não se adaptou no Lyon, onde vem sendo escalado no banco de reservas. Mas, como ainda tem quatro anos de contrato por cumprir, o procurador do atleta, Orlando da Hora, o ofereceu ao presidente do Botafogo. "Já fizemos o que podíamos, agora é só esperar. O que não farei é uma loucura", destacou o dirigente do Alvinegro. Além de Nilmar, o Botafogo, que lidera a tabela de classificação do Nacional, tenta contratar outros reforços para o time. O técnico alvinegro Paulo César Gusmão também deseja um novo atleta para o setor defensivo. Neste ano, o time carioca já contratou os volantes Joílson e Jonílson, os meias Gláuber e Diguinho, os laterais-esquerdos Bill e Ozeas, além do atacante Marcelinho.