Botafogo não aceita deixar Rio-SP O presidente do Botafogo de Ribeirão, Ricardo Cristhiano Ribeiro, disse hoje que não vai aceitar ficar de fora do Torneio Rio-São Paulo 2002, como chegou a ser cogitado pelo presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah. O presidente da FPF estaria sendo pressionado a dar para o São Caetano, a vaga prometida para o Botafogo. O torneio deverá ser organizado pela Liga Rio-SP e reuniria os principais clubes dos dois estados. O Botafogo teria vaga assegurada na competição por ter sido vice-campeão paulista de 2001. O problema é que o clube de Ribeirão realiza uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, sendo penúltimo colocado com apenas oito pontos ganhos e um dos mais ameaçados de rebaixamento para a Série B. O São Caetano, ao contrário, é vice-líder do campeonato nacional e muito próximo da classificação para a segunda fase. Além disso, o time do ABC paulista foi vice-campeão da Copa João Havelange, no ano passado. Além dos grandes clubes paulistas - Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos - seriam convidados para participar do Rio-São Paulo a Portuguesa de Desportos, Ponte Preta, Guarani, Etti Jundiaí e Botafogo. "Não vai ter mudança, porque o Farah tinha me garantido que iríamos participar da competição", disse Ricardo Ribeiro, que, preocupado com uma possível mudanças nos planos, viajou para São Paulo para uma conversa com Farah. Ribeiro argumenta que já tem "tudo planejado" para a próxima temporada, quando o clube espera disputar o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil. BRASILEIRO - Sem recursos para a contratação de reforços, a diretoria do Botafogo se viu obrigada a apostar em alguns nomes desconhecidos. O mais novo reforço é o meia Michel, de 23 anos, que pertence ao Goiás mas estava atuando no Tiradentes, time que participa da segunda divisão de Santa Catarina. Com nove derrotas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta a Portuguesa de Desportos, sábado, no Canindé, em São Paulo. O volante Chicão, com problemas no joelho, não joga.