Botafogo não consegue adiar jogo A diretoria do Botafogo não conseguiu adiar sua partida de quarta-feira contra o Olaria, pelo Campeonato Estadual, para Édson Passos, na quinta-feira. O motivo era o início das obras no Estádio Caio Martins, marcada inicialmente para hoje. A Federação Estadual de Futebol do Rio (Ferj) negou o pedido alvinegro. Por causa disso, o início da obra foi adiada para quinta-feira. Mesmo com esse atraso, a diretoria acredita que o cronograma não será afetado e o estádio estará pronto para a estréia no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Nesta partida contra o Olaria, o técnico Levir Culpi tem dois problemas: o lateral-direito Márcio Gomes e o zagueiro Gilmar cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Ele ainda não definiu os substitutos.