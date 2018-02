Botafogo não libera Cuca para negociar com o Palmeiras

A diretoria do Botafogo não quer que o técnico Cuca converse com os dirigentes do Palmeiras. O treinador é um dos cotados para assumir o comando do clube paulista, que anunciou a saída de Caio Júnior na última semana. Parte dos dirigentes do Palmeiras acreditam que Cuca é o técnico ideal para comandar o clube em 2008. No entanto, o treinador só aceitaria negociar se fosse liberado pelo Botafogo, o que não aconteceu. Além dele, o Palmeiras tem mais três opções para o cargo: a primeira delas é Vanderlei Luxemburgo, que não acertou sua situação com o Santos. Outro nome forte é o de Paulo Autuori, que está no exterior. Dorival Júnior, que deixou o Cruzeiro após o Brasileirão, também está na lista. Ele, porém, não agrada a todos os membros da diretoria. Mesmo sem treinador, o Palmeiras já fez uma contratação para 2008. É o atacante Alex Mineiro, que assinou contrato na última semana.