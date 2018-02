Botafogo não quer estragar centenário O Botafogo pode estragar neste domingo a comemoração de seu centenário com o retorno tão breve à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de 2005. E para a festa não virar um velório a equipe alvinegra terá uma missão, no mínimo, desafiadora: derrotar o Atlético-PR, que ainda sonha com o título nacional, às 16 horas, na Arena da Baixada. Se empatar ou perder, o Alvinegro terá de torcer por resultados adversos de Vitória, Criciúma e Atlético-MG para se manter na divisão de elite do futebol brasileiro. Para um clube marcado pela superstição ao longo de sua história, não há como deixar passar em branco a inusitada situação que vive o técnico do Atlético-PR, Levir Culpi - figura com extrema importância em General Severiano. Um ano após o rebaixamento do Botafogo no Brasileiro de 2002, Levir Culpi assumiu o comando da equipe e contou com a confiança de todos para levar o Alvinegro de volta à Primeira Divisão. Neste domingo, porém, ele pode marcar de novo seu nome na história do clube carioca. Desta vez, de maneira negativa. Mesmo assim, não é incomum encontrar torcedores alvinegros que ´apostam´ numa colaboração do ex-treinador, que tem a admiração de boa parte dos botafoguenses. Superstição à parte, o técnico Paulo Bonamigo parece estar bem consciente do que o grupo precisa fazer para sair de campo com a vitória. Procurou passar confiança aos jogadores, que se mostraram mais otimistas para este jogo. O atacante Alex Alves, por exemplo, sonha ser o personagem principal da permanência do Botafogo na divisão de elite. Não promete gols. Em compensação, diz ele, determinação e raça não vão faltar no confronto deste domingo. "É o jogo mais importante de todos na temporada", declarou Alex Alves. O lateral-direito Ruy, que se recuperou de contusão, acha que este campeonato foi o mais difícil dos últimos anos. Mas não quer usar isso como uma desculpa para um eventual retorno à Série B. "O Botafogo não foi bem em 2004. Fomos eliminados muito cedo do Carioca e da Copa do Brasil, além de ter passado boa parte do Brasileiro na zona de descenso. Mas ainda podemos dar a volta por cima", disse Ruy, que considera o rebaixamento uma mancha na história de qualquer clube. A única dúvida de Bonamigo está no ataque. Ele ainda não sabe se vai optar por escalar Ricardinho ou Schwenck ao lado de Alex Alves. A tendência é a de que o primeiro inicie o jogo. Mas o mistério somente vai ser desvendado pelo treinador minutos antes de a equipe entrar em campo. O otimismo do elenco às vésperas da decisão contrastou com o início da semana, quando o clima era de baixo astral. Também não era para menos. Diante de sua torcida, que lotou o Caio Martins, o Botafogo perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, e se viu mais próximo do descenso. A dispensa de 11 jogadores, camuflada com o discurso de férias antecipadas, abateu ainda mais os jogadores. A fisionomia dos atletas melhorou na quinta-feira, dia da viagem para Curitiba. A proximidade do confronto foi positiva para o grupo, que passou a acreditar numa possível reação. "Ainda tenho esperança", afirmou o volante Túlio.