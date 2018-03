Botafogo não reclama de assédio Inúmeras entrevistas e autógrafos mudaram a rotina dos jogadores do Botafogo no estádio Santa Cruz. O assédio da imprensa e da torcida aumentou após a classificação para a decisão do Campeonato Paulista, sem contar a intensa venda de ingressos para o primeiro jogo, no domingo (20), iniciada hoje, com grande procura. Apesar da maioria dos jogadores não estar acostumada, todos gostaram da movimentação da manhã nesta terça-feira. "Isso é bom e nos motiva ainda mais sentir o carinho da torcida e da imprensa", afirma o zagueiro Bell. Mas, para poupar o gramado e fugir um pouco da agitação, o treino da tarde foi realizado no campo de uma fazenda da região. Amanhã (16), no entanto, o coletivo será no Santa Cruz. Durante a manhã, alguns jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da cidade, desacostumados ao clima de decisão, precipitaram-se e quase atrapalharam o treino físico. Na ausência do técnico Lori Sandri, o assistente-técnico Toninho Júnior precisou ser ágil para isolar os jogadores e continuar o trabalho na caixa de areia, ao lado do gramado. "O ambiente está gostoso e fizemos por merecer essa atenção", diz o volante Douglas, que já tem três títulos - dois pernambucanos, pelo Sport, e um amazonense, pelo Nacional. "Tinha movimentação no Sport, mas não assim." O zagueiro Augusto também acha que o assédio não irá afetar o jovem grupo. "Já passamos por tantas dificuldades e não será isso que atrapalhará", diz ele, atualmente, com 29 anos, o mais experiente do time. O atacante Leandro, após o treino, pegou a camisa de um torcedor, que estava na arquibancada, autografou-a e saiu à caça da assinatura de outros companheiros. Ele está contente por ter garantido a vaga na final, com a cobrança de pênalti diante da Ponte Preta, no empate de 3 a 3, mas não esconde a decepção por estar suspenso do primeiro jogo, assim como Bell. O zagueiro, após um período de suspensão no ano passado, por ser "gato" (adulterar idade para jogar em equipes juvenis), é um dos mais animados. "O time é jovem, mas maduro em decisão e está sabendo assimilar o assédio", assegura ele. Fora os suspensos, o que mais preocupa é o atacante Luciano Ratinho, contundido. Ela faz fisioterapia diária. Chris, que sofreu o pênalti consagrador em Campinas, recupera-se da pancada sofrida naquele lance. Dos 48.500 ingressos colocados à venda, com preços majorados, pelo menos 35 mil serão vendidos em Ribeirão Preto. A procura, hoje, foi grande. André Tassinari, de 38 anos, é corintiano, e vai ao estádio, nas cadeiras, com a mulher Jaci Iara, de 35, que é botafoguense. "Quero ver o jogo, mas vou torcer quieto", disse ele, que, comercialino, até gostaria de ver o Botafogo campeão estadual. "Mas em cima do Corinthians, é terrível..." Bruno Pessotti, de 21 anos, comprou três ingressos (um para o cunhado e outro para um amigo) de arquibancada. Ele é botafoguense e está eufórico. "Acompanho o time em fase boa, ruim e até na terceira divisão", afirmou ele, entusiasmado com a possibilidade de ver seu time campeão.