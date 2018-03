Botafogo não tem pressa para definir técnico Um dia depois da saída de Levir Culpi, o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse não ter pressa para anunciar o nome do novo treinador. De acordo com ele, Luiz Matter, ex-auxiliar de Levir, comandará a equipe nas duas próximas rodadas do Brasileiro - contra Atlético-MG, em Caio Martins, e Criciúma, no estádio Heriberto Hulse. Bebeto evitou especular nomes de treinadores que poderão ocupar o cargo de Levir Culpi. Sabe-se, no entanto, que Vanderlei Luxemburgo, Tite, Mário Sérgio, Valdyr Espinosa e Renato Gaúcho estão disponíveis no mercado. "O Matter conhece bem o grupo e confio nele. Enquanto não encontrarmos o nome ideal, ele vai comandar o time. Queremos um treinador que esteja engajado no projeto do Botafogo", disse Bebeto. Para ele, o clube não pode se precipitar nessa escolha. "Vou contratar com calma. Não posso errar. Perdemos um grande treinador e temos de substituí-lo à altura", afirmou. O presidente deixou claro que, mesmo se Matter conseguir bons resultados nesses dois jogos, dificilmente permanecerá no cargo. "Tenho que fazer as coisas com consciência", explicou.