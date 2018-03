Botafogo não teme torcida corintiana Reverter a desvantagem de três gols contra o Corinthians já não é fácil, ainda mais no Morumbi, onde muitos jogadores do Botafogo ainda não jogaram. Para complicar, dos 80 mil torcedores, pelo menos 79 mil deverão ser corintianos fanáticos, já festejando o título paulista. O técnico Lori Sandri encara esse desafio com naturalidade e os próprios jogadores não se preocupam com a adversidade. "Será complicado, principalmente nos dez minutos iniciais, mas, com o calor da partida, vamos esquecer a pressão", comentou Chris, que jamais atuou no Morumbi. Assim como Chris, outros novatos também vão estrear no estádio do São Paulo: Doni, Gustavo e Leandro. "Jogar no Morumbi é o de menos, o nosso maior adversário será o placar", disse o goleiro Doni. "Quando era pequeno, assisti, pela televisão, muitos times pequenos surpreendendo os grandes lá", emendou o atacante Leandro, que voltará de suspensão no segundo jogo. O volante Douglas, um dos mais experientes, só jogou uma vez, em 1997, contra o Santos, mas não se assusta. "É bom jogar com grande público, apesar de apoiar o time adversário", explicou o capitão botafoguense. Na volta aos treinos, hoje, Sandri dialogou cerca de 50 minutos com o grupo no vestiário. "Falei que o time não foi bem no segundo tempo do primeiro jogo e dei tranqüilidade para terminar a competição com dignidade", disse o técnico, apostando ainda no "fio de esperança" que resta. "Todos falam que o time chegou onde podia, mas vamos buscar pelo menos a vitória." Ele sentiu que a derrota ainda não havia sido digerida pelos jogadores, mas citou também que é preciso evitar especulações sobre transferências e não aceitar intrigas. "Não critico os jogadores, como alguns jornalistas escreveram, e, por isso, tenho bom ambiente com eles." Com o retorno de Leandro e Bell, Sandri não tem problemas para escalar o Botafogo no Morumbi. Ele começa a definir amanhã os titulares. Luciano Ratinho também está à sua disposição. "Vamos jogar com vontade e raça", afirmou Douglas. "Temos de jogar mais soltos, o que não ocorreu no primeiro jogo", disse o goleiro Doni, deixando a responsabilidade para o Corinthians. "Vamos buscar a vitória, independente de ser campeão ou não", acrescentou Leandro. Robert, que também jogou apenas uma vez no Morumbi, pelo Coritiba, fala em honrar a camisa botafoguense após sua convocação para a seleção brasileira que disputará o Mundial sub-21, na Argentina. "O vice está bom para a torcida, mas quero ser campeão", avisa Robert.