Botafogo não terá Dill no sábado O atacante Dill não participou dos treinamentos do Botafogo pelo terceira dia consecutivo e está vetado pelos médicos para o jogo contra o Remo, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador sente dores na coxa direita e deve ser substituído por Leandrão. "Eu quero jogar e estou trabalhando para ser titular", disse Leandrão. Mas o técnico Levir Culpi ainda não definiu quem será o companheiro de Edvaldo no ataque. Ele também pode optar pela escalação de Fábio.