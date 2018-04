Botafogo não terá Marcelo Mattos no clássico decisivo O volante Marcelo Mattos está fora do clássico contra o Flamengo, no domingo, no Engenhão, que definirá um dos finalistas da Taça Guanabara. O volante sofre com uma fascite plantar (inflamação em nervo da sola do pé) e não conseguiu se ver livre das fortes dores a tempo de se preparar para o confronto decisivo para o Botafogo.