Botafogo não vai mais para a Suiça O Botafogo não vai mais fazer a excursão para a Suíça, onde disputaria o Torneio de Verão. A equipe viajaria no sábado, logo após jogo com o Anapolina, no Rio. Mas um contratempo impediu a realização da competição: o Borússia Dortmund, da Alemanha, desistiu de participar sob a alegação de que tem vários jogadores contundidos e que não teria tempo hábil de recuperá-los. Com isso, os organizadores do torneio decidiram cancelá-lo. A novidade desagradou a diretoria do Botafogo, que contava com um reforço de caixa de R$ 420 mil no mês. Houve, porém, quem gostasse da decisão. O técnico Levir Culpi não escondeu a satisfação. "Não deu para ir, melhor; vamos tratar da Série B do Campeonato Brasileiro", disse.