Botafogo não vai ter reforço no 2º turno O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse nesta segunda-feira que o clube não deve contratar reforços para a disputa do segundo turno do Campeonato Carioca. A prioridade, segundo ele, é a construção de um estádio no Centro do Rio e a ampliação do Caio Martins. Atualmente, o Alvinegro conta com 37 jogadores no seu elenco. A folha salarial gira em torno de R$ 650 mil mensais. "Neste momento é possível que as contratações estejam encerradas. Mas gostaríamos de reforçar o grupo para o Campeonato Brasileiro", declarou Bebeto de Freitas. O técnico Levir Culpi já deixou claro que o time necessita de mais um atacante, de preferência um artilheiro, e um meia para armar o ataque alvinegro.