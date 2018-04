Botafogo nega pressão sob Joel Santana, que diz que permanece no cargo

A eliminação nas semifinais da Taça Guanabara frente ao Flamengo e o tropeço contra o River Plate-SE na estreia daCopa do Brasil fazem com que o Botafogo passe por um momento conturbado. A diretoria, porém, já avisou que o técnico Joel Santana está mantido no cargo e negou que haja um clima ruim entre o grupo e o treinador.

"Não existe um problema do grupo com o Joel Santana. Aos torcedores que me encontram nas ruas, posso dizer que não existe um problema do grupo com o Joel. Não existe nenhum problema individualizado de um jogador. No passado, aconteceram divergências de opiniões com o Joel. Essas divergências não permaneceram. Foram conversadas e sanadas dentro do grupo. Acho que um conjunto de coisas fez com que isso acontecesse. Agora cabe ao Joel descobrir esses problemas e resolvê-los", disse o vice-presidente de futebol do Botafogo, André Silva, em entrevista à Rádio Brasil.

Joel Santana também garantiu que está tudo bem. Ele lembrou que, quando chegou ao Botafogo, encontrou um clima pesado, com faixas viradas de ponta-cabeça e muitas críticas da torcida. Campeão carioca, ele recusou propostas para ficar no clube alvinegro. Agora, quer nova pronta recuperação.

"Às vezes em uma derrota como essa você tem que parar para rever algumas coisas. Vamos buscar a solução para colocar tudo no lugar", explicou Joel.

PATROCÍNIO - O Botafogo anunciou nesta tarde, por meio do seu site oficial, a prorrogação do vínculo com a Viton, que estampa a marca Guaraviton no uniforme alvinegro. Pela parceria, a empresa ocuparia a barra inferior da camisa e o calção até o final do ano. Agora, ficará também no peito e nas costas, até o fim do Carioca.