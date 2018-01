Botafogo negocia com Leandro Ávila A diretoria do Botafogo espera definir amanhã a negociação do volante Leandro Àvila, que pertence ao Flamengo. O vice-presidente de futebol do alvinegro, Antônio Rodrigues, disse que pretende conversar com o jogador nesta terça-feira. O dirigente, no entanto, admite que as chances de Leandro deixar o Flamengo são remotas. Segundo ele, o vice-presidente de futebol do Rubro-negro, Wálter Oaquim, já adiantou que não pretende liberar o volante. Por conta disso, o Botafogo já pensa numa segunda opção. Na hipótese de Leandro não acertar, a diretoria pretende retomar as negociações com o volante Jamir, atualmente sem clube. Jamir - que foi campeão Brasileiro, em 95, pelo Botafogo - deixou o Varzim, clube da segunda divisão de Portugal e estaria disposto ao voltar para o futebol brasileiro. Para voltar ao Botafogo, o volante tem um aliado forte. Conta com a aprovação do técnico Paulo Autuori. A diretoria botafoguense negocia ainda com outros dois jogadores: o meia Iranildo e o lateral-direito Índio, dispensado do Corinthians.