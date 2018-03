Botafogo negocia com Odvan e Cléber O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, disse nesta terça-feira que está negociando com os zagueiros Odvan e Cléber, que atuaram no Santos no primeiro semestre. Segundo ele, as negociações estão bem adiantadas e o clube pode anunciar as contratações nos próximos dias. O time treinou hoje como preparação para o jogo-treino desta quarta-feira contra a Portuguesa da Ilha do Governador, no Estádio de Caio Martins. O técnico Arthur Bernardes comanda o time pela primeira vez e terá a oportunidade de avaliar os jogadores que tem no elenco. O goleiro Carlos Germano, um dos novos contratados, falou da importância de a equipe fazer amistosos. "É importante para a movimentação e entrosamento dos jogadores", disse o atleta. "Além disso, temos que treinar a nova formação do time, que agora é o 4-4-2." Ele frisou ainda que o Botafogo precisa realizar, pelo menos, mais três amistosos contra times mais fortes.