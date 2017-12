Botafogo negocia renovação com Valdo O presidente Bebeto de Freitas e o meia Valdo vão se encontrar na próxima semana para a assinatura de um novo compromisso contratual. Apesar de o atleta ter demonstrado o interesse em encerrar a carreira, a tendência é a de que atue por mais um ano pelo Botafogo. Bebeto de Freitas acredita que o acordo com Valdo não será difícil, principalmente pela identificação que o jogador possui com o Botafogo. Em 2003, ele foi considerado o "maestro" da equipe que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, obtendo a vaga para a primeira divisão em 2004. Por causa de sua história no Botafogo, existe a possibilidade de Valdo encerrar a sua carreira e permanecer como dirigente no clube. O jogador poderia assumir a diretoria de futebol ou se tornar o coordenador-técnico.