Botafogo: novo técnico é Carlos Roberto O ex-jogador do Botafogo na década de 60, Carlos Roberto, será apresentado oficialmente na próxima semana como o novo treinador do clube para 2006. Ele, inclusive, já iniciou o planejamento da equipe, que ainda luta por uma vaga na Copa Sul-Americana. Para tanto, precisa derrotar o Fortaleza, neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro. ?O Botafogo tem um bom grupo, mas assim como todos os outros clubes, tem pontos vulneráveis. Junto com a diretoria, vou sentar e falar sobre reforços?, declarou Carlos Roberto à Rádio Brasil. Ele construiu sua carreira no mundo árabe e, no Brasil, comandou apenas times de pouca tradição. Celso Roth, que deixará o comando do time na segunda-feira, um dia após o fim do Campeonato Brasileiro, irritou-se nesta sexta-feira ao ser indagado se daria conselhos a Carlos Roberto. ?Não é meu assunto e não tenho nada a dizer para qualquer profissional. Estou preocupado com o jogo de domingo. Não estou aqui para dar dica nem conselho a ninguém?.