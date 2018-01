Botafogo: novo técnico faz juras de amor ?Agora são 24 horas no ar, com pensamento exclusivo no Botafogo?. Com um discurso de amor ao clube, Carlos Roberto, de 57 anos, foi apresentado nesta quarta-feira como novo técnico da equipe alvinegra para a temporada de 2006. Ele sentiu-se em casa na sede do clube, em General Severiano. E não era para menos. Na década de 60 e 70, defendeu a camisa da estrela solitária e, agora, voltou às raízes. Logo, se emocionou várias vezes e, em alguns momentos, não conteve as lágrimas. ?O Botafogo é minha vida. Prometo trabalhar bastante para que os títulos retornem?, declarou o novo treinador, que construiu sua carreira no mundo árabe. Ele já pensa em reforços. Quer a contratação de um lateral-esquerdo, um lateral-direito e dois atacantes. ?Até o melhor time do mundo também tem seus pontos fracos. Espero ter à disposição dois jogadores para cada posição?, disse Carlos Roberto, que pretende escalar a equipe no esquema 4-4-2.