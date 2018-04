Botafogo oficializa Wallyson e assina até o fim do ano

RIO - A diretoria do Botafogo oficializou neste sábado a contratação do atacante Wallyson, que defendeu o Bahia no último Campeonato Brasileiro. O novo reforço do clube já havia treinado com o restante do elenco na última sexta-feira, mas a confirmação da sua chegada ainda não havia sido feita.

Wallyson, de 25 anos, pertence ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, e assinou contrato, de empréstimo, com o Botafogo até o final de 2014. E o atacante será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, às 15h30, no Engenhão, antes do treinamento.

Novo reforço do Botafogo, Wallyson viveu os seus melhores momentos no Cruzeiro, em 2011, quando foi um dos artilheiros da Libertadores. O atacante iniciou a carreira no ABC e também teve passagens por Atlético Paranaense São Paulo e Bahia, o seu último clube.

Antes de Wallyson, o Botafogo havia reforçado o seu ataque com o centroavante Ferreyra, vice-campeão da última Libertadores pelo Olimpia. Além deles, o técnico Eduardo Hungaro tem Elias, Henrique e Sassá como principais nomes para escalar o ataque do time.