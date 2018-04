Botafogo: ordem é vencer em casa A ordem do técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, é vencer os jogos em casa. Segundo o treinador este será o primeiro passo para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A explicação do treinador se baseia em dados. Faltam 20 rodadas para o término do Nacional e o Alvinegro realizará 12 jogos no Rio - três no Maracanã e nove em Caio Martins. Se vencer 80% destes confrontos, o treinador disse acreditar que o clube não vai mais correr o risco de descenso. "Nossa prioridade é a curto prazo. O elenco já sofreu muito desde o início do campeonato. Foi massacrado em termos de críticas e de auto-estima. Vim para o Botafogo com essa meta: tirá-lo dessa posição", declarou Bonamigo. O Alvinegro ocupa a 22ª colocação na tabela de classificação do Nacional, com 26 pontos em 26 jogos.