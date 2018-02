Botafogo otimista para pegar Flamengo Com uma semana livre para trabalhar a parte técnica, tática e física dos jogadores do Botafogo, por causa da goleada sobre o São Raimundo (4 a 1), em Roraima, pela Copa do Brasil, o técnico Paulo Bonamigo deixou claro nesta quarta-feira seu otimismo para o clássico contra Flamengo, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio. O Alvinegro é o único clube no segundo turno do Campeonato Carioca com 100% de aproveitamento e, segundo o treinador, vem mostrando evolução. Paulo Bonamigo aprovou o desempenho dos titulares no coletivo de ontem, em General Severiano. "O grupo está motivado, atacando com velocidade e o momento é muito bom. Trabalhei bem a defesa", declarou o treinador do Botafogo, que a partir de hoje vai começar a diminuir a carga de trabalho do elenco visando ao clássico de domingo. "A semana está sendo muito proveitosa. Desde a pré-temporada não realizo esse tipo de trabalho com o grupo".