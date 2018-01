Botafogo paga os salários atrasados Depois da cobrança do técnico Paulo César Gusmão, a diretoria do Botafogo pôs os salários dos jogadores em dia. O pagamento estava em atraso havia quase 15 dias. Gusmão gostou da resposta e nesta sexta manifestou seu desejo de ter em ação no time o atacante Nilmar, hoje no Lyon, da França. "Se vier, vai se encaixar muito bem no Botafogo. É excelente atleta e como homem também é elogiável. Tem disciplina, é profissional, cumpridor de seus deveres. Antes das contratações, a gente procura saber se o atleta preenche esses requisitos", disse o técnico. De acordo com o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, a negociação para a vinda de Nilmar está avançada. Ele disse que entre o clube carioca e o jogador está tudo acertado. Resta agora Nilmar conseguir a liberação do Lyon, para vir por empréstimo ao Botafogo até o final de 2005.