Botafogo passa aperto, mas vence Colo Colo no primeiro jogo na Libertadores

O Botafogo teve a oportunidade de encaminhar a classificação para a terceira fase preliminar da Libertadores da América. Porém, após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, o time teve problemas na etapa final e passou aperto para conquistar uma vitória magra, por 2 a 1 sobre o Colo Colo, nesta quarta-feira, no estádio Engenhão, no Rio.

Apesar do resultado pelo jogo de ida na segunda fase preliminar não ter sido o ideal, a torcida botafoguense aplaudiu o time e comemorou o resultado. Como o gol marcado fora de casa é critério de desempate, o alvinegro precisa de uma igualdade na partida de volta, no dia 8, no estádio Monumental, em Santiago, para avançar na competição.

Caso perca por 1 a 0, estará eliminado, enquanto repetição do placar, mas a favor dos chilenos, leva o duelo para os pênaltis. Derrota por um gol acima de 2 a 1 coloca os cariocas na terceira fase para enfrentar Independiente del Valle ou Olímpia.

O clima de decisão era nítido no Rio. Antes de começar a partida, a torcida do Botafogo deu um espetáculo, com músicas, gritos e um belo mosaico: "Lutem por nós". A animação das arquibancadas gerou nervosismo na equipe, com jogadas ríspidas e passes errados. Por isso, foi o Colo Colo quem fez a primeira finalização, quando Paredes foi acionado e cabeceou para fora.

Os chilenos tiveram nova chance aos 24, quando Riveros driblou Jonas e chutou forte em cima de Gatito Fernández, que defendeu em dois tempos. O novo susto serviu de alerta ao Botafogo, que reagiu. Aos 27, Camilo deu bom passe para Montillo. O meia dominou e driblou o marcador, mas finalizou sem força.

A tentativa da dupla deu início a forte pressão, com marcação alta. Foi assim que saiu o gol. Aos 29, a defesa do Colo Colo afastou a bola nos pés de Airton, que dominou e chutou forte de fora da área para fazer 1 a 0.

O jogo que era truncado, ficou ainda mais. Após um início discreto, Montillo assumiu a função de conduzir o Botafogo e era quem criava as melhores chances. O Colo Colo tentava acabar com a pressão, mas viu a situação se agravar aos 40 minutos, quando Montillo entrou na área. O argentino finalizou fraco, Baeza chutou forte para afastar o perigo, mas viu a bola bater em Pavéz e enganar o goleiro Justo Villar: 2 a 0.

A vantagem no placar só não virou conforto por causa da lesão no braço de Airton. Sem o volante, o técnico Jair Ventura foi ousado e colocou João Paulo no segundo tempo. Nos primeiros minutos pareciam que a mudança havia sido boa, quando Camilo quase ampliou a vantagem, em cobrança de falta. Porém, aos cinco minutos, Paredes recebeu livre na área e chutou no contrapé de Gatito para diminuir: 2 a 1.

Sem Airton, o Botafogo se perdeu e ficou cada vez mais próximo de sofrer o empate. Aos 16 minutos, Morales chutou de fora da área e Gatito Fernández espalmou nos pés de Paredes, impedido. O goleiro botafoguense teve novo problema aos 30 minutos, quando a defesa deixou um buraco frente à área e ele teve de sair para afastar o perigo.

Nos minutos finais do jogo, novo drama para o Botafogo. Aos 44, minutos, Paredes cobrou falta na entrada da área e fez Gatito Fernández fazer mais uma boa aparição, que garantiu vitória importante para o time seguir vivo no sonho da Libertadores da América.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 1 COLO COLO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Jonas, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luis; Airton (João Paulo), Bruno Silva, Camilo (Matheus Fernandes) e Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger (Joel). Técnico: Jair Ventura.

COLO COLO - Justo Villar; Baeza, Barroso, Zaldivia (Fierro); Pávez, Valdéz, Luis Figueroa, Véjar (Mark Gonzáles) e Ramón Fernandéz (Morales); Paredes e Rivero. Técnico: Pablo Guede.

GOLS - Airton, aos 29, e Pávez (contra), aos 40 minutos do primeiro tempo. Paredes, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Fernandes e Jonas (Botafogo); Barroso, Valdéz e Ramón Fernández (Colo Colo).

RENDA - R$ 1.898.390,00.

PÚBLICO - 34.424 pagantes (38.357 no total).

ÁRBITRO - Juan Soto (Venezuela).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio (RJ).