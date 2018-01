Botafogo passa fácil pela Cabofriense e fatura a Taça Rio O Botafogo confirmou seu favoritismo e derrotou a Cabofriense por 3 a 1, conquistando o título da Taça Rio. Conseqüentemente, o time alvinegro garantiu decisão nas finais do Estadual contra o Flamengo, nos dias 29 de abril e 6 de maio. Com um futebol envolvente, o Botafogo poderia ter goleado, tamanha facilidade para chegar à área adversária. A torcida alvinegra, que lotou o Maracanã, soltou o grito de campeão aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o time já vencia por 3 a 0. ?O time jogou bem e soube administrar o resultado. Flamengo e Botafogo vão fazer uma final merecida. Quem ganha com isso é o torcedor?, declarou o técnico Cuca, eufórico com a primeira conquista de sua carreira. Com a derrota, a Cabofriense beneficiou o América, que garantiu classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2007, e ainda pode perder o seu treinador. Waldemar Lemos é o nome mais cotado para assumir o Fluminense. ?Fico satisfeito pela lembrança?, disse o treinador, antes do início da decisão. No primeiro jogo das finais, domingo passado, o Botafogo finalizou 33 vezes, fez apenas dois gols, e lamentou o empate por 2 a 2 no primeiro jogo da final. O goleiro Gatti, da Cabofriense, saiu do estádio como herói. Neste domingo, no entanto, ele não conseguiu parar o ataque alvinegro. Aos 11 minutos, o volante Túlio fez 1 a 0 num chute de primeira, após cobrança de falta do lateral-esquerdo Luciano Almeida. Logo em seguida, o atacante Dodô foi autor de mais uma obra-prima. Driblou um zagueiro da Cabofriense e, de fora da área, acertou um chute forte no ângulo. Gatti só pulou por hábito. ?Uh, tá maneiro! O Dodô é artilheiro?, gritou a torcida, que o tem como ídolo. A festa ficou completa com o lance que originou o terceiro gol do Botafogo. A equipe trocou pelo menos cinco passes antes do lançamento de Joílson para o meia Zé Roberto, que não perdoou. A euforia nas arquibancadas não diminuiu com o gol de cabeça do atacante Willian, aos 25 minutos: 3 a 1. Na segunda etapa, um lance inusitado chamou a atenção. O zagueiro Cléberson deu um beijo no rosto do árbitro Ubiraci Damásio enquanto reclamava de uma marcação de falta e levou cartão amarelo. O juiz também se envolveu em outro lance polêmico. Quase no fim do confronto, ele demorou a assinalar falta clara de lateral-esquerdo Júlio César em Zé Roberto e, na seqüência do lance, Alexandro superou o goleiro Lopes, o que daria nova vida ao Cabofriense. Mas o árbitro, tardiamente, anulou o gol ao observar o auxiliar Beival do Nascimento Souza com a bandeira levantada e confirmando a irregularidade da jogada. Beival foi chamado de ladrão pelo técnico da Cabofriense. ?É uma vergonha?, esbravejou Waldemar. O Botafogo também poderia reclamar do gol de Zé Roberto mal anulado pela arbitragem, mas preferiu comemorar a conquista com os torcedores. CABOFRIENSE 1 x 3 BOTAFOGO Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Zé Roberto (Juca) e Lúcio Flávio (Diguinho); Jorge Henrique (André Lima) e Dodô. Técnico: Cuca. Cabofriense - Gatti; Jardel, Leandro Amaro, Cléberson e Júlio César; Marcão, Marcos Marins (Tenório), Zé Carlos e Ruy (Madisson); Marcelinho e William (Alexandro). Técnico: Waldemar Lemos. Gols - Túlio, aos 11, Dodô, aos 13, Zé Roberto, aos 19, e William, aos 25 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Ubiraci Damásio. Cartões amarelos - Zé Roberto, Cléberson, Marcão, e Juninho. Renda - R$ 731.505,00. Público - 47.824 pagantes. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.