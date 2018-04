Botafogo-PB elimina o Ceará, avança às oitavas e faz história na Copa do Brasil

O primeiro clube classificado às oitavas de finais da Copa do Brasil é o Botafogo, da Paraíba, que eliminou o Ceará ao segurar o empate sem gols no estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza, nesta quarta-feira. O time paraibano fechou a terceira fase com quatro pontos porque tinha vencido em casa por 3 a 0, em João Pessoa, na semana passada.

É a primeira vez que o Botafogo-PB vai tão longe na Copa do Brasil, mesmo disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora está entre os 10 melhores da competição e ainda vai ter a companhia de mais seis clubes. Cinco vindo da Copa Libertadores - São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro - e o Internacional, que foi o quinto colocado do Brasileirão do ano passado. A nova fase vai ser definida por sorteio dirigido.

Apesar da desvantagem inicial no estádio Almeidão, na Paraíba, onde teve uma atuação muito fraca, o Ceará conseguiu lotar o PV e sua torcida foi na base do "Eu Acredito!", inclusive exibindo faixas com estes dizeres. Mas encontrou o adversário bem armado na defesa, jogando com o regulamento debaixo do braço. O time cearense finalizou pouco, conseguindo acertar uma bola no travessão no primeiro tempo e duas vezes na etapa final.

EMPATE NO SUL - Em Caxias do Sul (RS), o Paysandu atingiu 11 jogos - nove pela Série B e dois pela Copa do Brasil - sem sofrer gols ao empatar por 0 a 0 com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. O goleiro Emerson ampliou para 1.077 minutos a sua sequência sem sofrer gols - um recorde com a camisa 1 do clube paraense.

O jogo de volta, em Belém, vai ser disputado na próxima quarta-feira, às 19h30, no estádio da Curuzu. Mas o time paraense vai ter que ganhar por um gol se quiser avançar às oitavas de final porque outro empate sem gols leva a definição da vaga para os pênaltis. O empate por um gol ou mais beneficia o Juventude.