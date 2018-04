Botafogo-PB ganha e rouba a liderança do Fortaleza na Série C do Brasileiro

Estes resultados deram um novo posicionamento no Grupo A. Atrás do Botafogo aparecem Fortaleza e ABC-RN com 14 pontos, mas o time cearense leva vantagem no número de gols marcados: 11 a 10. A quarta posição é do Remo, que venceu a primeira no estádio Mangueirão e soma 12 pontos.

O ABC fez a lição de casa e venceu o Cuiabá-MT por 2 a 1, enquanto que o Confiança-SE perdeu em Aracaju para o América-RN por 2 a 0. O Salgueiro-PE, com 12 pontos, é quinto colocado porque tem menor saldo de gols que o Remo: 3 a 1. Isso porque perdeu para o River-PI por 1 a 0, em Teresina. Mesmo vencendo, a equipe piauiense é a lanterna com cinco pontos, atrás do Confiança, que tem seis.

O Cuiabá também tem seis pontos, mas ocupa a oitava posição pelo saldo de gols em relação ao Confiança (-2 contra -8). O ASA, após sofrer a sua segunda derrota seguida, caiu para o sexto lugar com 12, perseguido pelo América-RN, com 11, em sétimo.

MUDANÇA NO GRUPO B - Dois jogos foram disputados pelo Grupo B, que também modificaram o G4 - a zona de classificação. Em Erechim (RS), o Ypiranga-RS ganhou do Boa-MG por 1 a 0, enquanto que, em Tombos (MG), o Tombense-MG bateu o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), por 3 a 1. A rodada será fechada nesta segunda-feira com o duelo paulista entre Mogi Mirim e Guarani, a partir das 19h15.

Antes deste jogo, o Guarani lidera com 15 pontos, seguido por Botafogo com 14, Ypiranga e Tombense com 13, mas com o time gaúcho levando vantagem no número de vitórias: 4 a 3. O Mogi Mirim é o quinto colocado, com 12, e pode voltar aos quatro primeiros se vencer. Enquanto isso, Juventude-RS e Boa têm 11 pontos cada e a Portuguesa-SP, oito. Na zona de rebaixamento estão o Macaé-RJ, com seis, e o Guaratinguetá-SP, com quatro pontos.

Confira a 8.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Guaratinguetá-SP 2 x 1 Portuguesa-SP

Macaé-RJ 1 x 2 Juventude-RS

Domingo

Tombense-MG 3 x 1 Botafogo-SP

Ypiranga-RS 1 x 0 Boa-MG

Botafogo-PB 2 x 0 ASA-AL

ABC-RN 2 x 1 Cuiabá-MT

River-PI 1 x 0 Salgueiro-PE

Remo-PA 2 x 0 Fortaleza-CE

Confiança-SE 0 x 2 América-RN

Segunda-feira

19h15

Mogi Mirim-SP x Guarani-SP