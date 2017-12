Botafogo-PB vence e embola Série C Em um jogo muito disputado, o Botafogo venceu o Campinense, por 1 a 0, no clássico paraibano com um gol de Lamar aos 39 minutos do segundo tempo. O resultado embolou a classificação do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o término do primeiro turno, os paulistas lideram. Santo André e Ituano, com seis pontos, dividem a liderança, seguidos de perto por Campinense e Botafogo, com três. Na próxima rodada os mandos de campo se invertem. O Ituano vai ao ABC Paulista enfrentar o Santo André, enquanto o Botafogo vai a Campina Grande jogar contra o Campinense. Ambas as partidas acontecem no domingo, às 17 horas (horário de Brasília).