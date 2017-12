Botafogo-PB vence Santo André no ABC O Santo André desperdiçou a grande chance de conquistar o acesso à Série B com uma rodada de antecedência. Jogando com o apoio de sua torcida no estádio Bruno José Daniel, o time do ABC Paulista jogou mal e perdeu para o Botafogo-PB por 1 a 0. O resultado reacendeu as esperanças do time paraibano na competição, que chegou a seis pontos, um a menos que os paulistas. Apesar da derrota o Santo André perdeu grandes oportunidades de definir o jogo ainda no primeiro tempo. Nos primeiros 15 minutos, os atacantes desperdiçaram três ótimas chances de abrir o placar. Nervosos, os donos da casa começaram a errar e o Botafogo cresceu na partida. Na etapa final, o time paraibano abriu o placar logo aos três minutos. Após cruzamento na área, o volante Lamar subiu mais que os zagueiros paulistas e cabeceou sem chances para o goleiro Júnior. Domingo acontece a última rodada do quadrangular final da Série C. O Botafogo recebe o Ituano em João Pessoa, enquanto o Santo André vai a Campina Grande jogar contra o Campinense.